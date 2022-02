El Shaarawy, Faraone senza cresta: due gol, tanti infortuni e uno stipendio top

Appena due reti in 18 apparizioni, peggio solo nel 2013. A fine stagione l'ex milanista potrebbe lasciare di nuovo

Dal 2 dicembre ad oggi il Faraone è rimasto ai box sette volte su dieci partite di campionato tra problemi muscolari e quant’altro. Nel 2022 ha giocato un totale di 52 minuti. E di certo non aumenteranno nei prossimi due match con Verona e Spezia visto che è di nuovo in infermeria per un problema muscolare. A 13 mesi dal suo ritorno dalla Cina anche il suo acquisto rischia di finire nei flop dei Friedkin. Anche la scorsa stagione infatti si conta un solo gol in 10 partite di serie A. Per un totale di 3 reti in 698’. La media è dello 0,3 a partita, più bassa di giocatori come Petagna o Sottil. Le speranze di andare al Mondiale sono al lumicino. Tutto questo a fronte di uno stipendio da 3,5 milioni a stagione. Il contratto di ElSha scadrà nel 2023 ma la Roma è pronto a liberarlo con un anno di anticipo di fronte a una minima offerta. L’ex milanista, infatti, è arrivato a parametro zero e non potrebbe rappresentare una minusvalenza ma solo un risparmio sul monte ingaggi. A meno che non alzi la cresta, da subito però.