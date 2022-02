Roma-Lazio, da domani al via la vendita dei biglietti: prezzi a partire da 40 euro

Tagliandi disponibili dalle ore 12 in distinti sud e nelle due tribune

Tra poco più di un mese ci sarà il derby. Da domani sarà possibible aquistare i biglietti per la gara tra Roma e Lazio in programma il 20 marzo. La data è incerta per il possibile slittamente della giornata di campionato per favorire la Nazionale in vista dei play off. Ecco il comunicato: "Dalle ore 12 di giovedì 17 febbraio sarà possibile assicurarsi i biglietti di Roma-Lazio!Per il match, in calendario nel fine settimana del 19/20 marzo (data e orario non sono ancora noti), ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro tagliandi per singola transazione. Anche stavolta gli abbonati AS Roma per la stagione 2021-22 potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi rispetto al proprio abbonamento. Per esercitare la prevendita, solo online sarà sufficiente cliccare sull’apposito link ed effettuare il login inserendo il PNR e la data di nascita. Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di due biglietti in un’unica transazione. Gli abbonati AS Roma di Curva Nord per la stagione 21/22 saranno autorizzati ad accedere nel settore di Tribuna Tevere".