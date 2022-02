Zaniolo, Juve in pressing: la pista è calda

Il calciatore non è ufficialmente in vendita

I bianconeri non mollano il giocatore giallorosso, come riporta Tuttosport. La Juventus vuole regalarsi Zaniolo la prossima stagione. La pista viene segnalata sempre più calda. Il tuttocampista della Roma è in pole position nella lista estiva del ds juventino Federico Cherubini. E a Trigoria, in assenza di un rinnovo di contratto (quello attuale scade nel 2024), potrebbero trovarsi a dover sacrificare l’azzurro in nome del bilancio, anche per avere una potenza di spesa maggiore nella prossima campa acquisti. La Roma non ha ancora fissato un prezzo, anche perché ufficialmente non è in vendita, ma una quarantina di milioni potrebbero bastare per arrivare alla fumata bianca. La cifra è importante, non al punto da scoraggiare la Juventus.