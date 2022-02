Roma, mancano i gol dalla distanza: solo Pellegrini salva la faccia 

Nessun giocatore giallorosso è presente nelle classifiche sulle reti da fuori area. Solo il capitano è a quota 3 ma lontano dai migliori

La Roma tra le squadre di alta classifica è tra quelle che tira di più ma fa fatica a trovare la porta in maniera frequente. I gol messi a segno dai giallorossi sono stati 42 su 402 tiri totali. Una rete ogni 10 conclusioni circa, numeri che stanno influendo sull’attuale classifica della squadra di Mourinho. L’ultimo gol di Malinovskyi ha portato il fantasista dell’Atalanta al secondo posto tra i migliori 10 marcatori dalla distanza dal 2019. Una classifica dominata da calciatori del campionato italiano. Però nessun giocatore romanista è presente. Le reti da fuori in questa stagione si contano sulle dita di una mano. Solamente 5 di cui ben 3 arrivate dal destro di Lorenzo Pellegrini, uno soltanto su azione. I restanti sono di Felix contro il Genoa (a tempo scaduto) e di Mkhitaryan contro la Juventus, complice una deviazione. L’ultimo calciatore giallorosso presente in queste classifiche è stato Radja Nainggolan, che è nella top 20 dei giocatori con più gol da fuori dal 2013 ad oggi.