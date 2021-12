Mourinho rivela: “Sarà un mercato senza colpi”. Mayoral pronto per lo Spezia

News as roma: tutte le notizie

Nella conferenza il tecnico smentisce qualsiasi problema con la società per il mercato, e prepara al meglio il match contro lo Spezia. Intanto Borja Mayoral è in pole per fare coppia con Abraham

Verso Roma-Spezia: piace la coppia Abraham-Mayoral

La Roma femminile vince il Derby

Il primo storico derby se lo aggiudica la Roma. Al Tre fontane le giallorosse si impongono per tre reti a due, grazie al gol di Glionna al 73' minuto. A fine partita è accaduto anche un brutto episodio: la macchina del capitano Elisa Bartoli è stata rigata da alcuni sostenitori biancocelesti. La calciatrice giallorossa ha risposto sui social: "Tornerete in Serie B". Tanto entusiasmo da parte del misterSpugna: "E' stato bellissimo vedere la coreografia a inizio gara e ci hanno sostenute per tutta la gara. Lo sapevamo, abbiamo sempre sentito il loro calore, ma oggi lo abbiamo sentito da vicino".

