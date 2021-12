La svolta di Mourinho: “Linea verde per il rilancio”

Un vero e proprio piccolo serbatoio a disposizione del tecnico che ha già lanciato Felix, Bove, Zalewski e Volpato

In attesa del mercato, Mourinho è intenzionato a convocare per le ultime tre partite prima della sosta di Natale i ragazzi della Primavera: un vero e proprio piccolo serbatoio a disposizione del tecnico che ha già lanciato Felix, Bove, Zalewski e Volpato. Il portoghese, come riporta La Repubblica, ha intensificato la sua presenza alle partite della Primavera, dimostrando attenzione al settore giovanile e coinvolgimento nel voler sapere il carattere e la vita privata dei ragazzi. Il centrocampista Bove ha giocato titolare col CSKA Sofia come premio per la sua serietà e anche domani con lo Spezia troverà spazio.