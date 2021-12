Special One, una notte da maestro

Domani all'Olimpico arriva lo Spezia di Tiago Motta braccio destro in campo di Mou nell'Inter del Triplete

Quanto servirebbe un giocatore come Thiago Motta alla Roma di Jose Mourinho ? sarebbe indispensabile, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero, come lo è stato nella sua Inter nella stagione del Triplete. La Roma è noto è a caccia di un centrocampista pesante e pensante proprio con quelle caratteristiche: intelligente, di personalità abile nelle due fasi. Come Thiago Motta appunto che poi è stato perno della nazionale di Cesare Prandelli. Oggi Thiago fa l'allenatore dello Spezia che domani verrà l'Olimpico per cercare punti salvezza. Davanti Motta avrà il suo maestro Mourinho che gli ha regalato le vittorie e viceversa. Motta il braccio in campo dello Special il punto di riferimento del centrocampo insieme con Cambiasso. Oggi l'Italo brasiliano rispetto a Mourinho ha scelto una strada diversa, è meno pragmatico di Josè sicuramente più visionario un po' per scuola brasiliana o quella spagnola avendo giocato nel Barcellona con Rijkaard, E con una decisione anche stile Luis Enrique ha tenuto fuori dai convocati per domani Nzola uno dei migliori dei suoi perché è arrivato tardi alla riunione tecnica.