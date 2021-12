Il primo derby della Femminile è della Roma: battuta la Lazio 3-2

La prima stracittadina della Serie A è di mister Spugna

Il primo derby della Serie A Femminile è a tinte giallorosse: la Roma di Alessandro Spugna batte la Lazio per 3-2. Vanno in vantaggio le padrone di casa con Pirone al 25, tre minuti più tardi raddoppia Bernauer. Al 36' Visentin accorcia le distanze mentre al 59' le biancocelesti trovano il pareggio su calcio di rigore di Martin. Al 73' mette il sigillo sulla partita Glionna con la rete del 3-2 e della vittoria. La stracittadina si è giocata in casa della Roma, al Tre Fontane, dove al fischio d'inizio sugli spalti sold out è apparsa una coreografia per le giallorosse. E' la prima volta che si gioca un derby nella Serie A Femminile poiché le biancocelesti sono state da poco promosse nella massima serie. A fine partita è accaduto anche un brutto episodio: la macchina del capitano Elisa Bartoli è stata rigata da alcuni sostenitori biancocelesti. Prontamente ha denunciato tutti sui social.