Mourinho: “Non sono dispiaciuto del nostro mercato ma ho capito le difficoltà” – LIVE

Il tecnico parla del match di campionato in programma domani contro i liguri allenati da Thiago Motta

Redazione

Archiviata la Conference League con il primo posto nel girone, domani la Roma scenderà in campo all'Olimpico alle 20:45 contro lo Spezia per la 17a giornata di campionato. Questa mattina, alle ore 10, Mourinho in conferenza stampa presenta il match contro i liguri.

Conosce molto bene Thiago Motta, un suo personale ricordo e ci sarà la coppia Myoral-Abraham?

"Ho bei ricordi di lui, guardo sempre tutti i miei ex calciatori diventati allenatori, in questo caso meno perché siamo avversari. Borja-Tammy è vero che hanno giocato bene e non abbiamo Zaniolo, Pellegrini, Elsha o Perez ma anche Shomurodov può giocare o Felix, abbiamo alcune opzioni. Sono felice perché hanno fatto dei gol però un attaccante non è sufficiente giocare bene, i numeri sono importanti e per Tammy tornare alla rete e per Borja segnare un gol bellissimo è importante per la loro stima".

Come cambia la posizione di Tammy Abraham con una punta come Mayoral o piuttosto come Shomurodov o Felix?

"Ha fatto bene la differenza di caratteristiche di questi giocatori. Shomurodov è più di profondità, di corsa. Mayoral è più pericoloso entro l'aerea. In relazione a Tammy non cambia molto noi possiamo cercare di influenzare un po il suo gioco in base alle nostre necessità".

