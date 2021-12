Trigoria, striscione a favore del tecnico: “Con Mourinho fino all’inferno”

Un nuovo striscione da parte dei tifosi è apparso per lo Special One. Il loro supporto nonostante tutto, è sempre più forte

Josè Mourinho da quando è arrivato a Roma ha incendiato i cuori di tutti i tifosi giallorossi: "Con Mourinho fino all'inferno" queste le parole per il tecnico apparse questa mattina fuori Trigoria prima della conferenza stampa in vista dello Spezia. Nonostante le tante polemiche visto le ultime brutte cadute avute in serie A come quelle con Inter e Bologna o ancora peggio quella contro il Bodo in Conference League, la piazza ha ancora totale fiducia nel suo Special One. Ora tutto quello che ci si aspetta è una vittoria contro la squadra di Motta capace da sempre di mettere in grosse difficoltà i giallorossi.