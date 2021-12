E Mou già fa vedere i video dell’Atalanta contro il Villarreal

Il tecnico sembra abbia già la testa non solo alla partita contro lo Spezia, ma anche a quella di sabato prossimo a Bergamo

Ossessione (legittima) per la zona Champions. Così dallo spogliatoio della Roma raccontano come lo Special One abbia già la testa, non solo alla partita contro lo Spezia, ma anche a quella di sabato prossimo contro l’Atalanta, prima (ma non unica) rivale per il quarto posto. Ai suoi giocatori, infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha già fatto vedere alcuni video della partita contro il Villarreal, facendo capire i punti deboli dei nerazzurri.