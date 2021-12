Tre in ballo per il posto accanto ad Abraham

Per la sfida di domani all'Olimpico contro lo Spezia, Mou deve scegliere il partner dell'inglese in attacco

I pochi dubbi di formazione lì scioglierà, forse, Mourinho stamattina in conferenza stampa, come scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Tra le certezze del tecnico, però, ci sono i recuperi di Smalling, Rui Patricio e Mkhitaryan. A tutti e tre Mourinho ha risparmiato la trasferta di Conference League a Sofia ma ora sono pronti a riprendere il posto in squadra. In difesa non ci sarà per squalifica Mancini, così Smalling si piazzerà al centro tra Ibanez è Kumbulla. Mkhitaryan giocherà a centrocampo accanto a Cristante e Veretout, con Karsdorp e Vina sulle fasce. In attacco, senza lo squalificato Zaniolo, con Abraham titolarissimo, è ballottaggio a tre tra Mayoral, Felix e Shomurodov.