Mourinho rifiuta anche il Brasile. Smalling riflette, ma ora può rinnovare

Ronaldo ci prova, Mourinho dice no anche al Brasile. Rinnovo Smalling: il punto

In queste ultime ore José Mourinho è stato nuovamente accostato a una nazionale, nello specifico quella del Brasile, dopo le parole di Carlos Alberto che addirittura ha raccontato di aver ricevuto la proposta da parte del portoghese di fargli da vice. Ed effettivamente dei contatti ci sono stati, tra Ronaldo il fenomeno e lo Special One, che però - dopo il Portogallo - ha detto no anche alla Selecao. Il motivo è che si sente ancora un allenatore di club, per cui a fine stagione valuterà il suo futuro, che se non sarà a Roma non sarà comunque in una nazionale. Intanto sulla panchina del Portogallo è finito ufficialmente Roberto Martinez, ex ct del Belgio. In tutto questo si continua a trattare per il rinnovo di Chris Smalling, a cui la Roma ha offerto circa 4,5 milioni per altri due anni. Un'offerta molto importante che l'inglese potrebbe accettare, ma c'è da considerare l'interesse dell'Inter e soprattutto l'attesa di una proposta dalla Premier. Sembra ancora lontano invece il rinnovo per Nicolò Zaniolo, per cui non ci sono incontri in programma con i giallorossi che continuano a valutare eccessiva la richiesta di 5 milioni all'anno. Soprattutto con il rendimento attuale.