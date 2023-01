Coppa Italia, Feliciani arbitra Roma-Genoa. Banti al Var

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia 2022/23. Ermanno Feliciani arbitrerà Roma-Genoa. Il fischietto della sezione di Teramo dirigerà per la prima volta in carriera i giallorossi. La presenza di Banti in coppa, però, non è aspetto molto positivo per la squadra di Mourinho: nella stagione 2017/18 (debutto al VAR contro la Roma) la sconfitta agli ottavi per 1-2 col Torino e nella stagione 2019/20 ai quarti contro la Juventus per 3-1. Ecco la designazione completa: