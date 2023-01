Roma, tifo record: col Genoa l’ottavo di coppa Italia con più spettatori di sempre

Lo scudetto del tifo ha da tempo un vincitore. Lo Stadio Olimpico, perennemente sold out, stupisce ancora e fissa in alto l'asticella dei record. Secondo i dati raccolti, giovedì contro il Genoa in Coppa Italia si recheranno allo stadio oltre 60 mila tifosi. Sarà di fatto l'ottavo di Coppa Italia con più spettatori nella storia del club. Uno dei più alti di tutta la storia della serie A. Altrettanti sono attesi per la partita di domenica in programma alle 20.45 contro la Fiorentina per un totale di 120 mila spettatori in soli tre giorni.