Brasile, Carlos Alberto: “Mourinho mi ha chiesto di fargli da assistente”

L'ex centrocampista Carlos Alberto, che insieme a Mourinho ha vinto Champions League e campionato portoghese nel 2004, parla dell’ipotesi di un approdo dello Special One sulla panchina del Brasile. "Lo dico direttamente. Forse Mourinho sarà il nuovo allenatore della Nazionale brasiliana. Si tratta di una notizia. Mi ha anche proposto di fargli da assistente". Per conoscere la versione del diretto interessato, molto probabilmente, bisognerà attendere il ritorno in conferenza stampa del tecnico giallorosso (che ha un contratto con la Roma fino al 2024). Ancora da capire se tornerà a parlare alla vigilia della sfida di Coppa Italia con il Genoa o di quella con la Fiorentina, in programma domenica 15 gennaio all’Olimpico. Lo riporta ojogo.pt.