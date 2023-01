Roma-Smalling, c’è voglia di rinnovo. Ma occhio alla Premier

E’ mancato il gol stavolta, ma non l’esultanza. Il “Daje” urlato da Chris Smalling sotto il settore ospiti di San Siro profuma di quell’anglo-romano che tutti sperano di continuare a sentire in futuro. Proprio a Milano, la città che più lo corteggia (sponda Inter) e dove sono già passati Dzeko e Mkhitaryan. Il difensore britannico è stato anche col Milan uno dei migliori in campo, e stavolta l’esperienza dovrebbe consigliare la Roma a usare prudenza. Per questo subito dopo la fine del mercato invernale il club si metterà di nuovo a tavolino con l’entourage di Smalling. “La volontà di entrambi è di continuare insieme”, ha detto recentemente Pinto alla Gazzetta dello Sport. Le condizioni sembrano favorevoli.

L'offerta della Roma per Smalling

La Roma propone al difensore un rinnovo di altre due stagioni con aumento dello stipendio che dovrebbe toccare i 4,5 milioni. Un’offerta importante che Smalling ha apprezzato. L’ex Manchester vorrebbe evitare un nuovo trasferimento in serie A e potrebbe essere orientato ad accettare il rinnovo. Ma un eventuale offerta di una squadra di Premier potrebbe cambiare le carte in tavola. A 33 anni, infatti, Smalling valuta di finire la carriera in Inghilterra dove la sua famiglia vorrebbe tornare appena possibile. Al momento però non si registrano interessamenti da parte di squadre importanti. Anche per questo Chris ha preso tempo. Non troppo però visto che giugno non è poi così lontano.