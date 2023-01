Roma imbattuta in trasferta contro Juve, Inter e Milan: non accadeva da 30 anni

Dopo il pareggio con la Juve e la vittoria contro l'Inter, la Roma esce con un punto anche dal big match contro il Milan. Era da trent'anni (dalla stagione 1992/93) che la formazione giallorossa non rimaneva imbattuta in tutte e tre le trasferte giocate contro le squadre più titolate del campionato. Era l'annata d'esordio di Totti e la Roma di Ciarrapico/Di Martino (guidata da Boskov), riuscì ad ottenere un misero decimo posto in classifica. Sembra passata una vita, e forse è così. Cinque i punti conquistati dalla squadra di Mourinho, anche se quattro di questi (Inter e Milan) sono stati ottenuti con il talismano Foti in panchina. Era dalla stagione 2016/2017 che non se ne portavano a casa così tanti. In quel caso Spalletti riuscì a vincere in entrambe le trasferte di San Siro, salvo poi capitolare contro la Juventus. Nettamente migliorato il bottino ottenuto nella passata stagione che recitava zero alla voce "punti conquistati" contro queste tre squadre. Ci è riuscita realizzando 4 gol su 5 dagli sviluppi di calcio piazzato, un'arma ormai diventata micidiale visto che determina in quasi il 48% delle reti stagionali.