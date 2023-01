Mercato Roma, la Fiorentina monitora Belotti

Le prestazioni fornite dal 'gallo' in giallorosso non hanno convinto Mourinho, che l'aveva voluto in estate per rinforzare il reparto offensivo

Il futuro di Andrea Belotti potrebbe essere lontano da Roma. Due gol, entrambi in Europa League, in 18 partite e una condizione fisica precaria farebbero pensare ad un addio imminente del 'gallo'. Le sue prestazioni fornite in giallorosso non hanno convinto Mourinho, che l'aveva voluto in estate per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riferisce La Nazione, l'attaccante potrebbe muoversi anche a gennaio e interessa alla Fiorentina.