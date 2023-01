Trigoria, in campo chi non ha giocato dall’inizio: gol di testa per Solbakken

I giallorossi hanno ripreso gli allenamenti in vista del Genoa con la consueta divisione in gruppi post-gara

La Roma è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio dopo il pareggio raggiunto ieri sera nel finale contro il Milan. Il 2-2 dà comunque fiducia per gli ultimi 5-10 minuti di gioco dei giallorossi. Ora la squadra di Mourinho affronterà giovedì sera il Genoa in Coppa Italia, col portoghese che tornerà in panchina dopo due partite di squalifica. A Trigoria consueta divisione tra titolari e non, in campo chi non ha giocato dall'inizio con riscaldamento atletico e partitella. Da segnalare anche il gol di Ola Solbakken, di testa. Il norvegese cerca ancora i primi minuti con la maglia giallorossa, si sta allenando da giorni col gruppo e il suo esordio si avvicina sempre di più.