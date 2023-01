Roma, nessun incontro per il rinnovo di Zaniolo: il club vuole risposte sul campo

Il numero 22 ha il contratto in scadenza nel 2024 e chiede 5 milioni a stagione. Se non rinnova parte in estate.

Il rinnovo di Zaniolo non è una priorità, soprattutto alla luce delle recenti e deludenti prestazioni del numero 22 giallorosso. Come riporta Sky Sport, nell’agenda di Tiago Pinto sembrerebbe non esserci nessun incontro in programma con l’entourage del classe '99. La società giallorossa sta aspettando delle risposte sul campo dal calciatore prima di rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024. Al momento, infatti, viene valutata eccessiva la richiesta da 5 milioni di euro a stagione avanzata qualche mese fa da Zaniolo. Se il rinnovo non dovesse arrivare l'azzurro partirebbe in estate con Juve e Milan alla finestra. Anche in questo caso però la valutazione di mercato dipenderà dal rendimento del ragazzo.