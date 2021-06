Mourinho, no al Real: con i Friedkin continua a cambiare la Roma. Nodo Florenzi

I prossimi passi del club saranno ritiro, staff sanitario, scouting e settore giovanile. Lo Special One e Pinto lavorano al mercato. Sull'ex capitano Inter e Napoli, idea Szczesny

Cambiamenti importanti anche per quanto riguarda la Roma femminile: Elisabetta Bavagnoli, reduce dalla vittoria in Coppa Italia, infatti non è più l'allenatore giallorosso, ma sarà la Head of Women’s Football del club fino al 30 giugno 2024. Non un addio, ma un cambio di ruolo. Al suo posto in panchina ci sarà Alessandro Spugna, anche lui ufficializzato oggi dalla società. Paulo Fonseca intanto continua a cercare squadra. Per lui si è parlato molto di alcune squadre italiane, dalla Fiorentina al Sassuolo, ma anche di Premier League. Una possibilità che senza dubbio piacerebbe al portoghese: "Tutti gli allenatori vogliono andare in Inghilterra. Ho questo sogno e credo che possa accadere. Ci credo, prima o poi lo realizzerò".