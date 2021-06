Clamoroso Mourinho, rifiutato il Real Madrid la scorsa settimana: era la prima scelta di Perez

Dall'Inghilterra riportano che i Blancos avrebbero sondato il ritorno dello Special One prima di Carlo Ancelotti

Prima di ripiegare definitivamente su CarloAncelotti come successore di Zinedine Zidane, il Real Madrid avrebbe sondato il terreno anche per José Mourinho. Stando a quanto riporta il giornalista Sam Wallace del tabloid inglese Telegraph Mourinho è stato contattato in modo informale per avere la sua opinione sul lavoro del Real Madrid alla fine della scorsa settimana e poi di nuovo durante il fine settimana, prima che alla fine il club si concentrasse sulla nomina di Ancelotti. In questa occasione Mourinho avrebbe declinato qualunque offerta alla luce dell'impegno preso con la Roma per le prossime tre stagioni. Lo Special One ha allenato il Real subito dopo aver vinto il triplete con l'Inter nel 2010 e nel corso della sua esperienza madrilena, durata tre anni fino al 2013, ha messo nella bacheca del club di FlorentinoPerez una Copa del Re, una supercoppa di Spagna e una Liga spagnola, stravincendo il campionato 2011/12 con 100 punti e ben 121 gol segnati. Il rapporto fra l'allenatore portoghese e i blancos si concluse con una cacciata ma fu una separazione consensuale, come ci tenne a precisare il presidente del Real Madrid, Florentino Perez: "Mourinho non è stato esonerato, è un accordo comune".