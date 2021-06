Jerome Boateng, contatti con Roma e Lazio: ostacolo ingaggio

Il tedesco chiede 7 milioni di euro

Jerome Boateng fa gola a mezza Europa. Il tedesco è svincolato dal BayernMonaco e su di lui ci sono anche diversi club di Serie A come Roma e Lazio, scrive calciomercato.it, oltre ad altre due squadre estere di cui una è il Monaco. Il principale ostacolo per portarlo nella Capitale è l'ingaggio: circa 7 milioni di euro. Il centrale è gestito da Ramadani, che sta parlando con la Lazio per MaurizioSarri.