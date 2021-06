Fonseca: “Un sogno allenare in Inghilterra, prima o poi lo realizzerò”

Le parole dell'ex allenatore giallorosso: "È il campionato più grande del mondo e per qualsiasi allenatore può essere fantastico lavorare in Premier"

Salutata la Roma, ora Fonseca si gode le vacanze insieme alla famiglia. Ma con un occhio al futuro, perché l'allenatore non ha ancora una panchina. L'ex giallorosso ne ha parlato al The Telegraph: "Tutti gli allenatori vogliono andare in Inghilterra. Ho questo sogno e credo che possa accadere. Ci credo e prima o poi lo realizzerò. Ho una grande passione per il calcio e l’atmosfera in Inghilterra è incredibile. Spero un giorno di viverla. È il campionato più grande del mondo e per qualsiasi allenatore può essere fantastico lavorare in Premier. Ci sono i migliori allenatori e i migliori giocatori”.