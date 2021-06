Friedkin e Pinto volano a Londra da Mourinho. Si fa la squadra

I contatti sono quotidiani, ma vedersi è senza dubbio il modo migliore per rinsaldare rapporti che stanno nascendo

Dan e Ryan Friedkin, con Tiago Pinto, verso il fine settimana potrebbero volare a Londra, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, perché è in programma un vertice con Josè Mourinho. Messa a posto la questione Mkhitaryan e avviata la trattativa col Rennes per il passaggio di Nzonzi, tante altre cessioni non sono agevoli. Under e Kluivert sono quelli che hanno più mercato, ma non è escluso che Mou voglia valutarli. Santon è stato raggiungo da una telefonata di un membro dello staff del portoghese per capire meglio le sue condizioni. Se Florenzi può avere tanto mercato, situazione differente per Fazio, Coric, Bianda e Pastore. Sono le entrate, però, che potrebbero fare la differenza con una variabile legata all’Europeo. Xhaka e Koopmeiners parteciperanno e se dovessero fare bella figura le richieste dei club potrebbero lievitare. Non è un caso che si tiene nel mirino Maggiore dello Spezia. Discorso analogo per Rui Patricio,Aké e Rudiger. Fuori dai giochi, almeno, lo svincolato Boateng.