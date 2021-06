Miki-Roma, accordo al fotofinish. Più soldi ma solo per un anno

L'armeno: "Sono davvero orgoglioso di poter dare il mio contributo per affrontare le sfide che ci aspettano nella prossima stagione"

Avanti insieme ancora per un anno, il tempo giusto per capire se il feeling con Mourinho funzionerà, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Non è un caso che l’accordo tra Mkhitaryan e la Roma sia arrivato all’ultimo minuto, quando il club giallorosso pensava che l’armeno avesse ormai deciso di accasarsi altrove (erano arrivate offerte dal Monaco e dallo Zenit San Pietroburgo, Raiola aveva sondando Inter, Milan e Juventus). Il club giallorosso aveva studiato un piano: biennale alle cifre precedenti (3 milioni più bonus) con il secondo anno vincolato a un numero minimo di presenze. Il “sì” è arrivato sulla controproposta di Raiola: un solo anno di contratto ma con una cifra più alta, cioè 4 milioni più bonus. A giugno 2022 si tiranno le somme. Il giocatore ha usato i social per dire la sua: “In questi due anni la Roma mi ha conquistato, come squadra e come città, grazie all’incredibile passione dei tifosi. L’ambizione della società è molto alta e sono davvero orgoglioso di poter dare il mio contributo per affrontare le sfide che ci aspettano nella prossima stagione. Daje Roma! Un altro anno Romanista". Tiago Pinto ha parlato attraverso i canali ufficiali della Roma: “Siamo felici che Mkhitaryan abbia deciso di proseguire la sua esperienza alla Roma. Come ha già dimostrato in campo, le sue qualità saranno molto importanti per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi nella prossima stagione".