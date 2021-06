Roma, Florenzi la chiave per arrivare a Szczesny

Per poter ingaggiare Donnarumma, i bianconeri dovranno salutare il portiere polacco

Dopo aver divorziato con il Milan, Donnarumma cerca squadra. Su di lui oltre a PSG e Barcellona, in Italia ci sono Juve e Roma. I giallorossi hanno fatto qualche sondaggio per il portiere con una chiamata di Mourinho direttamente al calciatore. Come scrive TuttoSport, sponda Torino, per far spazio a Gigio il club di Agnelli deve dire addio a Szczesny. E qui entrerebbe in scena di nuovo la Roma: ci potrebbe essere, infatti, uno scambio con i giallorossi: alla Juve Florenzi, mentre nella Capitale tornerebbe l'ex portiere polacco.