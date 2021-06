Delusione Mancini: out in Nazionale, ora aspetta Mourinho per il riscatto a Roma

Il difensore di Pontedera è stato tra i migliori per rendimento negli ultimi due anni in giallorosso, eppure il ct azzurro non l'ha incluso nei 26. Sarà a disposizione del nuovo tecnico per l'inizio del ritiro

Valerio Salviani

Conoscendo Gianluca Mancini, l'esclusione dalla Nazionale per gli Europei non è una bruciatura che passerà in fretta. Il difensore era riuscito ad arrivare fino all'ultimo ostacolo, ma ha perso il ballottaggio con l'ex Roma Toloi. La competizione la vedrà da casa, così come l'altro escluso romanista El Shaarawy, che ha già mandato giù il boccone amaro da un paio di settimane. Ma se per quest'ultimo era abbastanza prevedibile visto il rendimento sottotono, per Mancini che nella Roma è un punto fermo da due stagioni, i motivi del commissario tecnico suo omonimo sono difficili da comprendere. A consolarlo ci penserà Mourinho, che lo chiamerà nei prossimi giorni e lo caricherà in vista del ritiro, al quale il difensore sarà presente dal primo giorno.

Mancini aspetta Mourinho: in Premier League osservano

Mancini ha saltato in due anni di Roma solo sette match per infortunio. Visto come sono andate le cose a Trigoria, è quasi una medaglia per il difensore, che quando è andato in campo poche volte ha deluso sotto l'aspetto tecnico. La continuità di rendimento è uno dei punti di forza dell'ex Atalanta, che sperava potesse valergli il ticket per l'Europeo nonostante la stagione negativa della Roma. Passata la delusione, il nuovo obiettivo sarà andare in Qatar il prossimo anno. Mancini ha solo 25 anni e tutto il tempo per lasciare il segno anche in Nazionale. Per riuscirci avrà bisogno di Mourinho, che dieci anni fa ha portato sul tetto d'Europa il suo idolo d'infanzia Materazzi con l'Inter. Il numero 23 della Roma è entusiasta del nuovo arrivo, che cambierà completamente la vita dei difensori romanisti. Dopo due anni di difficoltà con Fonseca, il primo obiettivo di Mourinho sarà ridare solidità difensiva alla squadra. E lo farà partendo proprio da Mancini, a cui vorrebbe affiancare un difensore d'esperienza. Per questo ha chiesto alla dirigenza di resistere (per quanto possibile) agli assalti che arriveranno dall'Inghilterra. Il classe 1996 è molto apprezzato in Premier League e se sul tavolo venissero messe cifre superiori ai 30 milioni, Tiago Pinto sarà costretto a valutarle. Per il momento la Roma se lo tiene stretto e con il suo agente Riso si è già cominciato a parlare di un possibile adeguamento. In autunno, messe a posto le situazioni più urgenti, si proverà a trovare un accordo.