Olsen, senza Ancelotti difficile la permanenza all’Everton. Due club interessati

Il numero uno svedese si allontana dai Toffees, ma ha due squadre inglesi interessate

Dopo appena un anno, l'avventura di Robin Olsen con la maglia dell'Everton potrebbe essere già arrivata al capolinea. Le ultime 24 ore hanno cambiato il destino del portiere, che potrebbe fare di nuovo rotta verso Roma. Come appreso da Forzaroma.info, l'addio di Ancelotti, da ieri sera nuovo allenatore del Real Madrid, rischia di spedire su un binario morto la trattativa tra i giallorossi e l'Everton. L'acquisto dello svedese era una richiesta precisa del tecnico italiano e adesso la scelta sulla questione spetterà al nuovo manager. La dirigenza dell'Everton non era comunque mai stata convinta completamente da Olsen e sembra orientata a chiudere definitivamente i discorsi con Trigoria. Il portiere potrebbe comunque restare in Premier League: due club inglesi sono interessati al classe 1990, che avrà modo di mettersi in mostra nell'Europeo con la sua Svezia.