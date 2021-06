Mourinho alla Roma, ecco il programma: nuovi medici, ritiro e giovani

Se è vero che i Friedkin sono volati in Texas per qualche giorno di riposo e Pinto ha fatto lo stesso per raggiungere la famiglia in Portogallo, è vero anche, se non di più, che nei prossimi giorni a Trigoria andranno prese decisioni importanti. Mercato a parte, eccole.

Per motivi di costi e logistici con ogni probabilità la Roma farà buona parte della preparazione a Trigoria. Decisiva, in questo senso, la vicinanza con il campus Biomedico, struttura d’eccellenza in cui processare i tamponi e fare tutti i test del caso. Logico, però, che da quando è arrivato Mourinho alla Roma siano piovute richieste da più parti. La società sta valutando l’ipotesi di fare qualche amichevole in giro per l’Europa (una delle prime con il Benfica, visti i buoni rapporti di Pinto) e andare qualche giorno in montagna, magari ad agosto, quando ci saranno più o meno tutti. Ancora in piedi l’ipotesi California, per quanto di difficile realizzazione. Si andrebbe in ogni caso con un volo charter e la spedizione sarebbe contenuta.