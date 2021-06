Calciomercato Roma, anche Schouten tra gli obiettivi per il centrocampo

Il centrocampista del Bologna ha fatto bene nei due anni in Italia e ora potrebbe cambiare squadra. Su di lui anche Atalanta e Milan

Non solo Xhaka e Koopmeiners. La Roma sonda diversi profili per rinforzare il centrocampo e tra questi c'è anche Jerdy Schouten. Il centrocampista del Bologna è stato tra i migliori dei suoi nelle ultime due stagioni, tanto da richiamare l'attenzione di diversi club. Sulle sue tracce, fa sapere il De Telegraaf, ci sarebbero anche Atalanta e Milan. Per Mihajlovic è un intoccabile della rosa e per questo chiederà al suo presidente di trattenerlo. Di fronte a un'offerta importante però il Bologna potrebbe cedere. La Roma sta dialogando con gli emiliani per capire i margini di una trattativa. Il nome principale però resta sempre quello di Xhaka, rinforzo richiesto direttamente da Jose Mourinho.