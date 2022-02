Mourinho, altra delusione: “Ma il 2-0 era irregolare”. Sollievo Roma: Abraham ok

Per i giallorossi nuovo ko in un big match e altro flop in Coppa Italia, ma Mourinho ha la fiducia di tutti. Nessun infortunio per l'inglese. Retroscena sul colombiano e l'arrivo a Trigoria

Francesco Iucca

Sollievo Abraham: sta bene e col Sassuolo ci sarà. Roma, che rimpianto Luis Diaz

La testa deve tornare al campo, che mette davanti un'altra sfida non semplice contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, domenica alle 18. Squalificato Zaniolo, la buona notizia (la ripresa degli allenamenti è programmata per domani) arriva da Tammy Abraham, che è uscito dolorante da 'San Siro' ma non ha riportato infortuni e al 'Mapei' ci sarà. Mourinho spera di trovare magari un po' più di sostanza sulle fasce, che fino ad ora hanno portato un contributo prossimo allo zero in termini realizzativi, soprattutto se paragonati alle altre coppie del campionato. Dagli esterni solo due assist e mai con la difesa a tre, ormai il sistema di gioco più utilizzato dalla Roma. Il Sassuolo avrà due giorni in meno di riposo, domani sera scenderà in campo in casa della Juventus per cercare l'impresa e centrare una storica semifinale di Coppa Italia. "Dobbiamo dosare bene le energie perché domenica giocheremo con la Roma alle 18 e sarà una gara difficile. Con la Juve giocherà chi sta bene, qualcuno che non ha giocato con la Samp, ma non sarà turnover", le parole di Dionisi.

Intanto spunta un retroscena di mercato che sa parecchio di rimpianto e si chiama Luis Diaz: l'esterno colombiano è stato davvero vicino alla Roma e a rivelarlo è stato il padre. "C'erano molte pretendenti, lo voleva il Tottenham ma anche la Roma che è però rimasta indietro. Hanno esitato molto a fare un'offerta e alla fine e si sono fatti superare dal Liverpool", la conferma del papà del colombiano finito ai Reds per 40 milioni in questa finestra invernale. Oggi invece la Primavera di Alberto De Rossi è tornata subito alla vittoria, in casa contro il Genoa: a decidere un gol di Keramitsis nel secondo tempo. Il tecnico giallorosso ha commentato nel postpartita: "Oggi ho rivisto una fase di non possesso perfetta, la squadra si è ritrovata, è importante calarsi nella mentalità di essere un gruppo. Nove punti sulla seconda? Non ce lo aspettavamo, siamo stati quasi perfetti, quaranta punti sono tantissimi".