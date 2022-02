Luis Diaz, il padre rivela: “La Roma lo voleva, ma Pinto ha esitato troppo”

Il talento colombiano è passato al Liverpool a gennaio, ma qualche mese prima la Roma ha perso tempo

Luis Diaz ha esordito col botto in Inghilterra fornendo un assist nella gara di Fa Cup contro il Cardiff City. Ma il talento colombiano, acquistato a gennaio dal Liverpool per 40 milioni, qualche mese fa è stato davvero vicino alla Roma come riportavano soprattutto i media portoghesi. A rivelarlo è stato il papà dell'ex Porto all'emittente colombiana Bluradio. "C'erano molti pretendenti che volevano Luis. Lui voleva il Liverpool perché è nell'elite del calcio". E fin qui nulla di nuovo. Poi però ha aggiunto: "Il Tottenham lo voleva ma su di lui c'era anche la Roma che è rimasta indietro. Hanno esitato molto a fare un'offerta e alla fine e si sono fatti superare dal Liverpool. I dirigenti inglesi sono stati più veloci di quelli romanisti e l'hanno portato in Premier". L'ennesimo rimpianto per Mourinho.