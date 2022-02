Nessun problema per Abraham: ci sarà domenica contro il Sassuolo

L’ex Chelsea non dovrà affatturare ulteriori esami alla coscia sinistra

Tammy Abraham ci sarà domenica contro il Sassuolo, come riportato Sky Sport l'attaccante inglese non salterà la trasferta di Reggio Emilia. Ieri il 9 giallorosso si è accasciato a terra ed è uscito al minuto 87. Nessun problema al flessore della coscia sinistra e guiderà l’attacco insieme a Felix o Shomurodov. Zaniolo è squalificato, il 22 sicuramente salterà la gara con i neroverdi e tornerà a disposizione per il match casalingo con il Verona.