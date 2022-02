Roma, la Coppa Italia: da trofeo di casa a competizione Usa e getta

Nove vittorie tra il 1964 e il 2008. Con l'arrivo degli americani solo figuracce e un digiuno da record

Da quando gli americano sono sbarcati nella capitale la coppa Italia è diventata un incubo. Con particolare tracollo nelle ultime 5 stagioni. Con Luis Enrique la prima figuraccia: 3-0 allo Juventus Stadium. Ma i gol potevano essere molti di più. L’anno successivo è l’unico in cui la Roma riesce ad arrivare in finale sui 14 a disposizione. Zeman batte l’Inter in semifinale, poi in finale ecco Andreazzoli che sbatte in panca tra gli altri Osvaldo e Pjanic. Sappiamo tutti come andò a finire quel 26 maggio. Purtroppo in pochi immaginavo che sarebbe andata anche peggio negli anni successivi. Nell’anno di grazia di Garcia (quello delle 10 vittorie) la Roma sembra pronta per scucire la coccarda. Ma sul più bello arriva la caduta rovinosa al San Paolo in semifinale: 3-0 del Napoli e addio occasione d’oro contro la Fiorentina. La stagione successiva l’avventura finisce subito in casa contro i viola: 0-2, e segna pure Mario Gomez. Passiamo avanti, ma sarebbe meglio di no. Nel 2015, agli ottavi, il piccolo Spezia (all’epoca nemmeno tra i primi 10 in serie B) costringe la Roma ai rigori e poi la elimina decretando di fatto la fine della storia d’amore tra Garcia e i giallorossi. Arriva Spalletti, che quella coppa a Roma l’ha alzata due volte. E’ l’uomo giusto e ci sta pure la semifinale con la Lazio. Occasione ghiotta di vendetta. E invece i giallorossi all’andata perdono 2-0. Il 3-2 al ritorno non basta, e tornano gli incubi. Sarà migliore, come canta Vasco. E invece no. L’anno dopo con Di Francesco la Roma esce agli ottavi in casa contro le riserve del Torino. Ma il peggio deve ancora arrivare. Trenta gennaio 2019 la Roma prende il treno per Firenze (Kolarov insulta pure un tifoso alla stazione). Il risultato finale dice 7-1 per la Fiorentina. Un disastro. Con Fonseca si tocca il paradosso. Al primo anno perde con la Juve nei quarti mentre l’anno dopo ecco la sconfitta interna con lo Spezia con tanto di ko a tavolino (oltre che sul campo) per le famigerate sei sostituzioni. Una figuraccia a livello mondiale. Quella di ieri con l’Inter di Dzeko è già storia. La nostra, di storia, non merita di essere Usa e getta…