Roma, esterni inutili: zero gol e pochi assist dalle fasce con la difesa a tre

Tra le squadre in Serie A che giocano con il modulo simile ai giallorossi, gli esterni di Mourinho hanno dei numeri da brividi

Qualche mese fa Mourinho ha dichiarato in conferenza stampa che il 3-5-2 è un modulo d’emergenza perché la squadra non è stata costruita per giocare in quel modo. Nonostante tutti gli effettivi a disposizione, escluso Spinazzola , la decisione è stata quella di non tornare a 4 in difesa. In Italia 8 squadre giocano con la difesa a 3, la Roma è ultima per goal e assist forniti dagli esterni difensivi dietro anche a Cagliari e Bologna. Guida la classifica l’Inter con 8 reti e 4 passaggi decisivi.

Gli esterni giallorossi non hanno mai trovato la via del gol e solo in due circostanze hanno fornito due assist vincenti, contro la Salernitana e il Verona quando ancora i giallorossi giocavano a quattro dietro. Uno di Karsdorp per Pellegrini, su 70 cross effettuati in stagione, e uno di Vina sempre per il capitano giallorosso. Il terzino uruguaiano è ultimo nella rosa giallorossa per occasioni create, solo una insieme a Felix e Carles Perez. Calciatori che hanno giocato molto meno dell’ex Palmeiras. L’assetto tattico della Roma non sta dando i suoi frutti ne dal punto di vista offensivo, ne tantomeno da quello difensivo. Sono già 30 i gol subiti, tra le prime 7 solo la Lazio ha fatto peggio (39). Aspettando il ritorno di Spinazzola, lo Special One dovrà valutare di tornare al modulo di inizio stagione.