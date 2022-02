Mourinho: “Il gol di Sanchez ha cambiato la partita, ma era da annullare”

L'allenatore giallorosso ha parlato del gol del 2-0 che ha chiuso il match: "C'era un fallo, andava rivisto"

La Roma è uscita dalla Coppa Italia dopo il ko contro l'Inter di ieri sera, che ha comunque generato polemiche per il gol del 2-0. Ai microfoni di 'Espn', José Mourinho ne ha parlato dopo la partita: "Sanchez ha fatto una rete bellissima, che ha cambiato la direzione della partita e l'ha decisa. Però a inizio azione c'era un fallo a centrocampo e l'arbitro doveva andarlo a rivedere al Var". Poi l'allenatore giallorosso ha detto la sua sul cileno: "Ho parlato con lui prima della partita, in Inghilterra non era nel suo habitat naturale. Qui all'Inter invece lo è ed è molto felice".