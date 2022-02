Sassuolo, Dionisi: “Dosiamo le energie per la Roma ma non ci sarà turnover”

Alessio Dionisi ha parlato alla vigilia della Coppa Italia e di come verrà affrontata dai suoi ragazzi in previsione della sfida con i giallorossi domenica alle 18

Alla vigilia dei quarti di finale di Coppa Italia tra Juventus e Sassuolo, l'allenatore neroverde Dionisi in conferenza stampa ha parlato dell'importanza della partita di domani a Torino ma anche di quella di domenica contro la Roma: ""Sono obbligato a pensare alla partita di domani, altrimenti non parlerei di un traguardo storico. Dobbiamo dosare bene le energie perché domenica giocheremo con la Roma alle 18 e sarà una gara difficile. Giocherà chi sta bene, giocherà qualcuno che non ha giocato la partita precedente, ma non sarà turnover". La partita d'andata tra Roma e Sassuolo è stata fino a questo momento la più emozionante della stagione giallorossa con il gol decisivo di El Shaarawy allo scadere che fece impazzire l'Olimpico ma anche Mourinho.