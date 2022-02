Inter-Roma, le pagelle dei quotidiani: male Smalling, si salva solo Rui Patricio

Pochi voti positivi nella serata di ieri. Si salvano solo Mkhitaryan e il portiere giallorosso

La Roma esce di scena dalla Coppa Italia. Sconfitta 2-0 dall’Inter a San Siro a causa delle reti di Dzeko e Sanchez. Pochi voti positivi nei giallorossi, malissimo in difesa. Insufficienze gravi per Smalling e Ibanez colpevoli del primo gol. Il centrocampo non ingrana, solo Mkhitaryan sopra la sufficienza. In attacco Abraham e Zaniolo non riescono ad incidere ma sono tra i migliori della gara.