Mourinho, allarme infortuni: “All-in su Torino”. Olimpico aperto per Roma-Feyenoord

Mourinho: "L’euforia non aiuta in vista di venerdì. Nessuno pensa al Torino". Mancini sugli arbitri: "Bisogna cambiare il protocollo". Out Karsdorp, Smalling, Mkhitaryan e Zaniolo. La Roma si è scusata con i giornalisti aggrediti ieri

Redazione

Sono arrivate le scuse formali della Roma a Gianluca Lengua ed Emanuele Zotti, i due cronisti che ieri sera sono stati aggrediti a margine della cena di squadra da un bodyguard. Dopo l'episodio di ieri sera, sono arrivate le telefonate da parte dei dirigenti ai giornalisti coinvolti e alle rispettive testate. Questa mattina si è svolto il UEFA Media Day al Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" in vista della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, in programma mercoledì 25 maggio alle 21:00 a Tirana. Durante la giornata, dopo l'allenamento mattutino, si sono susseguite delle interviste in mixed zone ad alcuni calciatori della Roma oltre alla conferenza stampa di Mourinho. Lo Special One ha dichiarato: "Nel calcio l'importante è l’oggi e al massimo il domani. Ci sono due finali da giocare e ipoteticamente si possono perdere entrambe e finire fuori dall’Europa, non è una situazione facile da gestire". Il focus è tutto su Torino-Roma, in programma venerdì sera e diretta dal tecnico di gara Irrati, anche se la testa è già alla finale. Gianluca Manciniin merito alla condizione fisica della squadra: "La stanchezza non deve essere un alibi, non deve entrare nel nostro spogliatoio. Feyenoord? Abbiamo cinque giorni per preparare quella partita. C'è tutto il tempo". Mentre Spinazzola, tornato titolare proprio nell'ultima di Serie A contro il Venezia ha ripercorso le difficoltà dell'infortunio: "Alcune volte non vedevo progressi. E’ stato il momento più difficile".

Abraham: "Vogliamo vincere per il club"

Dopo le parole di Cristantee Karsdorp, anche Tammy Abraham ha parlato in vista della trasferta di Torino e della finale di Conference: "Ci attendono due finali, non vediamo l'ora. Continuo a rivedere il video del gol al Leicester, per me era una rivincita". Insieme a lui anche l'altro inglese Smalling ha dichiarato che: "È stato un campionato molto equilibrato e con tante squadre in lotta tra loro. In alcuni momenti abbiamo avuto un rendimento regolare, in altri abbiamo lasciato per strada punti in maniera sciocca e questo ci è costato la lotta per il quarto posto". I due sono stati anche protagonisti di un simpatico siparietto questo pomeriggio: durante l'intervista che il connazionale stava rilasciando a Sky Sport l'attaccante si è intromesso prendendolo in giro per il fatto di non parlare ancora italiano nonostante i tanti anni ormai trascorsi nella Capitale: "Da quanto tempo è qui, tre o quattro anni? Ancora non parla italiano", poi rivolgendosi ai presenti ha chiesto: "Ha detto una parola di italiano? Solo ciao".

Roma-Feyenoord, Olimpico aperto ai tifosi

Il 25 maggio l'Olimpico apre le porte ai tifosi per Roma-Feyenoord. Per un'ultima volta in questa stagione, il popolo giallorosso potrà assistere allo stadio a una partita della squadra di Mourinho, la finale di Conference League di Tirana, con parte del ricavo dei biglietti al progetto 'Superiamo gli ostacoli'. Per l'occasione sarà aperta la prelazione per gli abbonati: dalle ore 12 di giovedì 19 maggio, e fino alle ore 11:59 di venerdì 20 maggio, solo gli abbonati potranno comprare massimo due biglietti a persona.

Martina Stella