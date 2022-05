Trigoria: termina l’allenamento. Assenti Zaniolo, Smalling e Karsdorp

Allenamento a porte aperte al Fulvio Bernardini per il UEFA Media Day: tanti gli assenti in casa Roma. In grande forma El Shaarawy in gol tre volte nella partitella di fine seduta. In giornata è prevista anche la conferenza stampa di Mourinho

Oggi si svolgerà il UEFA Media Day al Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" in vista della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, in programma mercoledì 25 maggio alle 21:00 a Tirana. Si è concluso questa mattina l'allenamento della squadra aperto alla stampa. Durante la giornata, inoltre, seguiranno alcune interviste ai calciatori in mixed zone oltre alla conferenza stampa di Mourinho.

La cronaca dell'allenamento

12:00 - Si conclude la seduta di allenamento. Tra i migliori El Shaarawy, bene anche Pellegrini, Shomurodov e Oliveira

11:49 - Poker per il faraone, l'ultima rete arriva grazie ad un desto di prima: il punteggio è sul 4-3 per i rossi. In gol anche Shomurodov e Pellegrini

11:45 - Gol per El Shaarawy e Cristante, il punteggio è sull'1-1

11:42 - Per qualche minuto è stato presente all'allenamento anche il direttore generale Tiago Pinto

11:41 - Le due squadre sono divise nel seguente modo. Blu: Fuzato, Zalewski, Mancini, Spinazzola, Darboe, Veretout, Pellegrini, Felix e Abraham. Rossi: Rui Patricio, Maitland Niles, Kumbulla, Vina, Bove, Oliveira, Shomurodov e El Shaarawy. Bianchi con entrambe le squadre: Cristante e Ibanez

11:40 - Inizia ora la partitella 9 contro 9

11:24 - La seduta prosegue con due torelli allestiti in cui si gioca 7 contro 2

11:19 - Il gruppo svolge i primi esercizi con la palla: slalom tra paletti, ricezione della palla e conclusione in una porticina

11:16 - Corsa di riscaldamento mentre il tecnico della Roma siede in panchina

11:07 - La squadra inizia l'allenamento con un primo riscaldamento con il pallone

11:06 - Al momento assenti Zaniolo, Smalling e Karsdorp oltre che l'infortunato Mkhitaryan

11:01 - Mourinho e la squadra entrano in campo per svolgere l'allenamento