Spinazzola: “Alcune volte non vedevo progressi. E’ stato il momento più difficile”

Dopo il suo ritorno in campo da titolare, Spinazzola ha parlato a margine del UEFA Media Day a Trigoria. Queste le sue parole:

SPINAZZOLA IN MIXED ZONE

Come arrivate a questo tour de force? "Il tour de force è tutto l'anno. Almeno per i miei compagni. Ci arriviamo bene, dobbiamo arrivarci bene. L'importante adesso è pensare a Torino che è fondamentale per il campionato e per noi che vogliamo chiudere con una bella vittoria. POi abbiamo cinque giorni per preparare una finale".

Tu come ci arrivi? "Io ci arrivo bene, motivato, felice di poter giocare queste ultime due partite".

In questi ultimi mesi, Tirana di ha dato forza? "Il mio pensiero era tornare in gruppo e allenarmi. E' normale che quando ho iniziato a sentirmi meglio Tirana c'era nella mia testa".

Quali sono stati i momenti più difficili? "Quando non vedevo i risultati del lavoro e andavo avanti sbattendo la testa al muro".

Cosa hai provato all'Olimpico? "La gente romanista è stata sempre generosa e l'Olimpico mi ha dato una bella emozione".

Potete giocare insieme con Zalewski? "Questo lo decide il mister. Nico sta facendo una grande stagioone e deve continuare cosi".

Ci puoi raccontare come Mourinho prepara una finale? "L'approccio alla finale non c'è stato. C'è una finale venerdì, importantissima. Il mister ci carica e ci fa concentrare solo su venerdì. Per ora è la più importante".

Quanti minuti hai nelle gambe? "Non lo so, non ho la barra come la benzina. Dipende da molte cose. In una partita che attacchiamo solo è più facile. Se devo fare anche la fase difensiva è più faticoso e non lo so. però, sono felice".

La Roma poteva fare di più in stagione? "E' normale, siamo una grande squadra. Quando giochi il giovedì, poi la domenica tra viaggi ecc. perdi sempre qualcosa. Noi siamo l'unica squadra che ha fatto questo lungo percorso con freddo, sintetico e il resto".

Siete favoriti col Feyenoord? "Pensiamo solo al Torino, non voglio parlarne"

Quanto è importante per te questa finale dopo l'Europe0? "E' la prima che posso giocare"

Italia-Argentina è un obiettivo? "Ora sto pensando a mettere più minuti possibili e a vincere le partite, poi si vedrà".