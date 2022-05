Feyenoord, i convocati per il ritiro portoghese. Presenti Malacia, Bijlow e Nelson

Il club di Rotterdam ha ufficializzato la lista dei calciatori che prenderanno parte al ritiro. Presenti tutti i giocatori in dubbio per la finale

Il Feyenoord ha comunicato ufficialmente la lista dei convocati per il ritiro portoghese in vista della finale di Tirana. Il club olandese ha ormai chiuso il campionato al terzo posto, a differenza della Roma che dovrà giocarsi la qualificazione in Europa League nell'ultima partita contro il Torino, e preparerà la partita contro i giallorossi a Lagos, dove resterà fino a sabato 21 maggio, quattro giorni prima del march. Nella lista dei convocati presenti anche gli infortunati Trauner, Malacia, Nelson, Kocku e Bijlow , tutti costretti al forfait nell'ultimo match di campionato contro il Twente.