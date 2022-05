Abraham scherza con Smalling: “Quattro anni in Italia e ancora non parli italiano”

L'ex Chelsea e l'ex United hanno regalato un momento molto esilarante quest'oggi a Trigoria. Il clima nella Capitale sembra essere molto disteso in vista delle prossime due partite fondamentali

Divertente siparietto tra Smalling e Tammy Abraham quest'oggi a Trigoria durante il Media Day Uefa. L'attaccante inglese si è intromesso durante l'intervista che il connazionale stava rilasciando a Sky Sport prendendolo in giro per il fatto di non parlare ancora italiano nonostante i tanti anni ormai trascorsi nella Capitale: "Da quanto tempo è qui, tre o quattro anni? Ancora non parla italiano", poi rivolgendosi ai presenti ha chiesto: "Ha detto una parola di italiano? Solo ciao".