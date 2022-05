Roma-Feyenoord, Olimpico aperto ai tifosi: da domani prelazione per gli abbonati

I tifosi giallorossi che non saranno a Tirana potranno assistere alla finale di Tirana allo stadio: domani la prelazione, venerdì la vendita libera. La squadra non arriverà all'Olimpico in caso di vittoria

Redazione

Il 25 maggio l'Olimpico apre le porte ai tifosi per Roma-Feyenoord. Per un'ultima volta in questa stagione, il popolo giallorosso potrà assistere allo stadio a una partita della squadra di Mourinho, la finale di Conference League di Tirana, con parte del ricavo dei biglietti al progetto 'Superiamo gli ostacoli'. Per l'occasione sarà aperta la prelazione per gli abbonati: dalle ore 12 di giovedì 19 maggio, e fino alle ore 11:59 di venerdì 20 maggio, solo gli abbonati potranno comprare massimo due biglietti a persona. Il prezzo è di 5 € a tagliando, e se il secondo è per un Under 16, è omaggio. La fase di vendita libera partirà invece alle ore 12 di venerdì 20 maggio e si chiuderà alle ore 21 di martedì 24 maggio. In questa fase, potranno essere acquistati massimo quattro biglietti a persona, e non saranno cedibili. Il prezzo è di 10 €. I bambini nati dal 1° gennaio 2017 entreranno gratis.

Quello dell'Olimpico sarà l'unico evento in città in cui ci si potrà ritrovare collettivamente per seguire Roma-Feyenoord. Allo stadio, invece, la situazione sarà gestita come una partita normale, quindi con tutti gli aspetti di sicurezza tipici di una gara. Inoltre, a differenza di quanto ipotizzato nei giorni scorsi, in caso di vittoria della Conference League, non è previsto in nessun caso l'arrivo della squadra all'Olimpico. Sono previsti schermi che poggiano sulla pista davanti ai settori, oltre ai due sopra le curve sempre presenti.

"I fondi - si legge sul sito ufficiale della Roma - saranno utilizzati per ampliare le attività della campagna 'Superiamo gli ostacoli'. Nello specifico, verranno impiegati per la predisposizione di veicoli omologati per il trasporto dei disabili e dei loro accompagnatori e per l'acquisto di ulteriori apparecchi radio da fornire ai tifosi non vedenti che si recano allo Stadio. Inoltre il progetto prevederà, attraverso l’attività sportiva/riabilitativa, l’inclusione sociale di bambini e ragazzi con gravi disabilità psicofisiche. Per gli invalidi 100% e disabili in carrozzina: nelle prime 24 ore di prevendita, per i soli abbonati invalidi i biglietti saranno gratuiti. A partire dalla vendita libera, il costo è di 5 € per la coppia: invalido e il suo accompagnatore. I posti disponibili per le sedie a rotelle in Tribuna Monte Mario Disabili sono 40. Per gli Invalidi 100% sarà invece possibile scegliere tra tutti i settori inizialmente disponibili".