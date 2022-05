Karsdorp: “La convocazione una sorpresa. Non ci speravo più per non farmi male”

Il terzino giallorosso ha parlato della chiamata della sua nazionale per i prossimi impegni di Conference League: "Sono passati cinque o sei anni dall'ultima volta che sono stato convocato, è molto bello"

Rick Karsdorp ha rilasciato un'intervista a ESPN, dove ha parlato principalmente delle sue sensazioni dopo aver ricevuto la chiamata della nazionale olandese. Era dal marzo 2017 che l'ex Feyenoord non veniva inserito nell'elenco dei convocati. Ora avrà la possibilità di ritagliarsi il suo spazio nelle partite di Nations League del prossimo giugno contro Polonia e Galles: "Non guardo nella mia e-mail e nemmeno su Internet per la lista dei convocati. Per coincidenza, il mio agente ha chiamato. È stata una sorpresa". Questa la prima risposta del terzino giallorosso che poi prosegue: "Certo che non ti arrendi mai, ma ad un certo punto è meglio accettarlo piuttosto che farti male ogni volta guardando quella lista. Sono passati cinque o sei anni dall'ultima volta che sono stato convocato. Ora sono tornato, quindi è una sorpresa sì".Karsdorp ha poi risposto ad una domanda sulle emozioni che proverà nel ritornare nel ritiro Oranje: "Ho 27 anni. Ci vado da alcuni anni ormai. Non sono più quel ragazzino. È bello, ovviamente, ma non solo per me. Anche Vincent Janssen è di nuovo in preselezione. Jordy Clasie è di nuovo chiamato dopo molto tempo dall'ultima volta. Quindi è semplicemente bellissimo. Poi vedi che non sei ancora fuori dai giochi".