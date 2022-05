Cristante: “Vogliamo cercare di aprire un ciclo di vittorie. Siamo carichi”

Le parole del centrocampista: "Vincere aiuta a vincere. La stanchezza non si fa sentire, quando c'è una finale passa in secondo piano"

Redazione

Bryan Cristante ha raccontato le sue sensazioni a margine del UEFA Media Day andato in scena oggi a Trigoria, in vista della finale di Tirana in programma il prossimo 25 maggio a Tirana contro il Feyenoord

CRISTANTE A SKY

Due finali nello stesso anno, ci spieghi le analogie con la finale dell'Europeo? "Una finale è sempre una finale, speriamo ci sia un esito positivo come nell’altra. Sono partite che aspetti da tutta la carriera, è sempre bello arrivarci".

Come arrivate a questa partita, come sta il gruppo a livello di gambe e di testa? "Stiamo bene, siamo carichi, un po 'di stanchezza ci sta però in una finale questo passa in secondo piano. Siamo motivati e la stanchezza non si fa sentire.

Negli ultimi anni a Roma non si è mai giocato per la vittoria, quanto può far crescere l'ambiente una eventuale vittoria in finale? "Vincere aiuta a vincere e a creare una mentalità vincente. Ci vai spesso vicino ma quando ci arrivi, devi andare lì con tutto quello che hai per cercare di aprire un ciclo di vittorie.