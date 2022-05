Roma, al via la fase 1 della campagna abbonamenti 2022/23

I vecchi abbonati 2021/22 potranno confermare il proprio posto o acquistarne un nuovo

Si è aperta ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2022/23 dell'AS Roma. Alle ore 18 di oggi 18 maggio è scattata la fase uno, in cui i tifosi potranno rinnovare il loro abbonamento 2021/22 oppure acquistare una nuova tessera, ad esempio nei posti liberi in Curva Sud, (che sarà riservata fino al 31 maggio. "Contemporaneamente alla prelazione riservata agli abbonati 21/22, sui posti liberi sarà possibile acquistare fin da subito un nuovo abbonamento", sottolinea il club giallorosso. Questa fase durerà fino alle 23.59 del 16 giugno mentre dalle ore 10 del primo giugno, i posti di Curva Sud saranno disponibili per i nuovi abbonati.