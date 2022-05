Smalling: “Pronti per la finale ma prima c’è il Torino. Dopo studieremo il Feyenoord”

Il centrale inglese sui prossimi impegni dei giallorossi: "Ci siamo preparati dall’inizio della stagione per arrivare dove siamo adesso"

Redazione

La Roma è pronta per scendere in campo venerdì contro il Torino ma quest'oggi durante il Uefa Media Day, l'attenzione era rivolta in particolar modo alla finale di Conference contro il Feyenoord. Chris Smalling ha parlato del match di Tirana del prossimo 25 maggio in un'intervista ai microfoni di Sky Sport.

Chris, la Roma è pronta per la finale? "Sì, lo siamo. Ci siamo preparati dall’inizio della stagione per arrivare dove siamo adesso, faremo di tutto per vincerla"

Avete studiato il Feyenoord? Cosa pensi degli avversari? "A dire il vero non li abbiamo ancora studiati perché prima abbiamo un’altra partita, ma dopo Torino l’attenzione sarà rivolta al Feyenoord. Li studieremo sia come squadra che come individualità per imparare a conoscerli il più possibile"

Per la Roma è stata una buona stagione in Europa, meno in Italia. Perché secondo te? "È stato un campionato molto equilibrato e con tante squadre in lotta tra loro. In alcuni momenti abbiamo avuto un rendimento regolare, in altri abbiamo lasciato per strada punti in maniera sciocca e questo ci è costato la lotta per il quarto posto. Adesso dobbiamo finire al meglio la stagione e ripartire nella prossima con più regolarità per contendere i primi posti".